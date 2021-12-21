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Bomba iddia! Hande Erçel, Camdaki Kız dizisine mi transfer olacak? - Son Dakika

Bomba iddia! Hande Erçel, Camdaki Kız dizisine mi transfer olacak?

21.12.2021 19:39

Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alan oyuncu Hande Erçel hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Erçel'in Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız'a transfer olacağı konuşuluyor.

Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'a sürpriz bir ismin transfer olacağı öne sürüldü.

HERKES BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Magazinburada'nın haberine göre; son olarak sevgilisi Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak.

EKRANLARA DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

"Yakın zamanda ekranda boy göstereceğim" diyen Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Camdaki Kız dizisine Begüm karakteri olarak giriş yapması beklenen güzel oyuncunun, Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakterinin gerçek aşkı olacağı öne sürüldü.

Bomba iddia! Hande Erçel, Camdaki Kız dizisine mi transfer olacak?
Bomba iddia! Hande Erçel, Camdaki Kız dizisine mi transfer olacak?
Bomba iddia! Hande Erçel, Camdaki Kız dizisine mi transfer olacak?

Burcu Biricik, Hande Erçel, Enis Arıkan, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia! Hande Erçel, Camdaki Kız dizisine mi transfer olacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Hande Erçel, Camdaki Kız dizisine mi transfer olacak? - Son Dakika
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