Bomba İddia! İlk Açıklama Geldi.. - Son Dakika
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Bomba İddia! İlk Açıklama Geldi..

02.04.2022 13:05
Bomba İddia! İlk Açıklama Geldi..

Geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi. Burak Deniz'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Adı son haftalarda meslektaşı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz, sağ gösterip sol vurdu.

BARIŞTILAR

Magazin Hattı'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda kavga edip ayrılan Burak Deniz ile manken Didem Soydan, tekrar bir araya geldi. Ayrılık hasretine dayanamayan ikili, dün akşam saatlerinde beraber tatile çıktı.

İTİRAF GELDİ

Burak Deniz'in, "Didem Soydan ile barıştınız mı?" sorusuna, "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdiği iddia edildi.

İkilinin aşkı, arkadaş ortamında başlamış ve sessiz sedasız sona ermişti.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında; Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni olan Didem Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.

2022 yılı itibarıyla 38 yaşında olan Didem Soydan, 1.76 metre boya ve 54 kiloya sahiptir.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenmiş olan Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyum almıştır.

Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkmayı başaran ilk Türk mankendir.

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Kaynak: Snob Magazin

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