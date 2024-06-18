ABD'de yargılandığı davada itirafçı olarak cezaevinden çıkan ve ismini değiştirerek kendisine yeni hayat kuran Reza Zarrab ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.
11 yıl evli kaldığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten 2021 yılında boşanan Zarrab'ın yeniden nikah masasına oturduğu öne sürüldü.
Snob Magazin'in haberine göre 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD'de tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Zarrab'ın Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile evlendiği ifade edildi.
Geçtiğimiz aylarda Miami'de dünyaevine girdiği iddia edilen çiftin bu hamlesinin büyük yankı uyandırması bekleniyor. Öte yandan çiftin nikahında çekildiği söylenen bir fotoğraf da servis edildi.
Son Dakika › Magazin › Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi - Son Dakika
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