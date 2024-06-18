Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami\'de dünyaevine girdi

Magazin

ABD'de yargılandığı davada itirafçı olarak cezaevinden çıkan ve ismini değiştirerek kendisine yeni hayat kuran Reza Zarrab ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.

"ZARRAB YENİDEN NİKAH MASASINA OTURDU"

11 yıl evli kaldığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten 2021 yılında boşanan Zarrab'ın yeniden nikah masasına oturduğu öne sürüldü.

KARA PARA SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Snob Magazin'in haberine göre 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD'de tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Zarrab'ın Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile evlendiği ifade edildi.

FOTOĞRAF DA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda Miami'de dünyaevine girdiği iddia edilen çiftin bu hamlesinin büyük yankı uyandırması bekleniyor. Öte yandan çiftin nikahında çekildiği söylenen bir fotoğraf da servis edildi.