Boşanma Açıklamasıyla Şaşırttı! - Son Dakika
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Boşanma Açıklamasıyla Şaşırttı!

16.06.2022 11:21
Boşanma Açıklamasıyla Şaşırttı!

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Esin Çepni'den boşanıyor. Bilal Hancı ve Esin Çepni'nin boşanma açıklaması görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz yıl Esin Çepni ile evlenmişti. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili 'dostluk' mesajı vererek boşanacaklarını duyurdu.

"HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"

Bilal Hancı yaptığı açıklamada, "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz.

Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler her zaman kalbimde kalacaksın." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM!"

Esin Çepni ise, "Kararı almak kadar açıklamak da zormuş meğerse. Ne kadar yazıp sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik.

Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." açıklamasını yaptı.

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 Trabzon doğumludur. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Bilal Hancı, yayınladığı videolar ve canlı yayınlar ile fenomen isimler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte videolar paylaştıkları Kafalar kanalının da kurucusudur. Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanıştıktan sonra, 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube'da Kafalar kanalı açılmıştır.

BİLAL HANCI EVLİ Mİ?

Bilal Hancı, 24 Temmuz 2021'de Esin Çepni ile evlendi. Hancı, 15 Haziran 2022'de eşinden boşanacağını duyurdu.

Boşanma Açıklamasıyla Şaşırttı!
Boşanma Açıklamasıyla Şaşırttı!
Boşanma Açıklamasıyla Şaşırttı!

YORUMLAR
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Fenomen Bilal Hancı, ve eşi Esin Çepni boşanma kararı aldı Fenomen Bilal Hancı, ve eşi Esin Çepni boşanma kararı aldı
Kaynak: Snob Magazin

Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Bilal Hancı, Magazin, Son Dakika

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Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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