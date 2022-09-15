Hadise boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar

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Geçtiğimiz nisan ayında gözlerden uzak bir düğün töreni yaparak nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşanıyor. Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Hadise'den ilk açıklama geldi.

"ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIĞIM İÇİN DAVA AÇTIM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda boşanma iddiasını doğrulayan şarkıcı, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.