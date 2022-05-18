Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi! - Son Dakika
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Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!

18.05.2022 00:50
Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!

Oyuncu Nur Fettahoğlu'ndan Mart 2021'de boşanan Levent Veziroğlu, önceki akşam Arnavutköy'de esmer bir güzelle görüntülendi. İşte detaylar...

Levent Veziroğlu, 2021 yılında oyuncu Nur Fettahoğlu'ndan boşanmıştı. Veziroğlu, önceki gün kız arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülendi.

Flaşların patlamasından rahatsız olan hanımefendi, Levent Veziroğlu'nun arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi.

Bir süre sonra mekandan ayrılan ikiliden Levent Veziroğlu, "İlişkimiz yok. Hanımefendi arkadaşım" açıklamasını yaptı.

LEVENT VEZİROĞLU KİMDİR?

Levent Veziroğlu, 1967 yılında dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra The American University (Washington DC) 'den ekonomi alanında yüksek lisans derecesince mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır.

1990 ve 2007 yılları arasında sayıştay denetçiliği, hazine müsteşarlığında IMF ile ilişkiler ve ödemeler dengesi daire başkanlığı, uluslararası para fonu (IMF) icra direktörleri kurulu kıdemli danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Levent Veziroğlu 2008 yılından bu yana Doğuş Holding'te görev yapmaktadır. 2012 Nisan tarihinden itibaren Doğuş Grubu bünyesinde eğlence sektöründe faaliyet gösteren D-ream'in ceo'luğu görevine devam etmektedir.

LEVENT VEZİROĞLU EVLİ Mİ?

Levent Veziroğlu, Mart 2021'de oyuncu Nur Fettahoğlu'ndan boşanmıştır. Çiftin bu evlilikten Elisa adında bir kızı bulunuyor.

Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!
Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!
Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!
Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Boşanma Sonrası Kız Arkadaşıyla Görüntülendi! - Son Dakika


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