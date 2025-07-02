Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman\'la görüntülendi

2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen Güzide Duran'ın, eşinin "ihanet" iddiasıyla açtığı boşanma davası devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Duran, önceki akşam Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda görüntülendi. Çiftin birlikte yemek yediği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerin ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılan Duran'ın kalbini çalan ismin aslında Fikret Orman olduğu iddia edildi. Bu buluşma, aşk söylentilerinin gerçek sahibinin ortaya çıktığı yönünde yorumlandı.

Restoran çıkışında gazetecileri fark eden Güzide Duran panikleyerek hızla yeniden içeri girdi. Mekân yetkililerine tepki gösteren ünlü modelin, "Siz nasıl burada olduğumu söylersiniz, beni hiçbir yerde yakalayamadılar" dediği öğrenildi.

Kısa süre sonra sakinleşerek tekrar dışarı çıkan Duran, Fikret Orman'ın kendisine verdiği kırmızı güllerle poz verdi. Fikret Orman ise sessizliğini koruyarak kameralardan uzaklaşmaya çalıştı.

Görüntülerin ardından taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Duran'ın çekişmeli boşanma sürecine ek olarak Fikret Orman ile yakınlaştığı yönündeki bu gelişme, magazin kulislerinde yeni bir ilişki başlangıcı olarak değerlendiriliyor.