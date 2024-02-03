Bozüyük Belediye Başkanı Zeki Müren\'in Ailesiyle Bir Araya Geldi

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, klasik Türk müziğinin en önemli isimlerinden, 'Sanat Güneşi' lakaplı Zeki Müren'in Bursa'da ikamet eden ailesi ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Zeki Müren'in ailesi Özlem Güner ve eşi İlknur Güner, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Özlem Güner, Başkan Bakkalcıoğlu'na Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan, Cumartesi günü ziyarete açılacak olan Zeki Müren ve Şükrü Tunar Sergisi ile Zeki Müren ve Şükrü Tunar Konseri'nin çok anlamlı olduğunu ifade ederek bu özel programları düzenledikleri için teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu'da misafirlerine Sanat Güneşi Zeki Müren'in herkesin gönlünde taht kurduğunu ve çok sevildiğini ifade ederek sergiye katkıları ve konser programına katılımları nedeniyle teşekkür etti. Ziyarette Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Küçük'te hazır bulundu. - BİLECİK