Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston\'un son halini görmeniz lazım

Dünyaca ünlü "Breaking Bad" dizisinde canlandırdığı Walter White karakteriyle hafızalara kazınan Bryan Cranston 70 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun enerjik ve dinamik görüntüsü hayranlarının beğenisini topladı.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Usta oyuncunun yeni görüntüleri ve paylaşımları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Birçok hayranı Cranston'ın yaşına rağmen formunu ve enerjisini koruduğunu belirten yorumlar yaptı.

WALTER WHITE İLE EFSANE OLDU

Bryan Cranston, özellikle "Breaking Bad" dizisinde hayat verdiği Walter White karakteriyle televizyon tarihinin en unutulmaz performanslarından birine imza atmıştı. Emmy ödüllü oyuncu kariyeri boyunca birçok film ve dizide başarılı projelerde yer aldı.