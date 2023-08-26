Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı - Son Dakika

Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı

Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı
Son Güncelleme: 26.08.2023 15:33

Brezilyalı model Jaiane Lima, giydiği 'uygunsuz' elbise sebebiyle bir alışveriş merkezinden güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Lima, göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle ister istemez göründüğünü, bu yüzden haksız bir şekilde aşağılandığını söyledi. Model, o gün hava sıcaklığının 30°C olduğunu ve bu nedenle vücudunun büyük bir kısmını kapatan giysiler giydiğini belirtti.

Derin göğüs dekolteli bluz ve mini etekle bir alışveriş merkezine giden Brezilyalı model Jaiane Lima,kıyafeti uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle zorla merkezden çıkarıldı. Model, göğüsleri çok büyük olduğu için ister istemez göğüslerinin göründüğünü bu nedenle güvenlik görevlileri kendisini zorla çıkararak onurunu kırdığını söyledi.

"AŞAĞILANDIM, SANKİ BİR DÜKKANI SOYMUŞUM GİBİ"

Gördüğü muameleden sonra bir video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan model "Alışveriş merkezine gittim ve aşağılandım, sahil kenarında yaşıyorum ve hava 30°C'ydi. Çoğu fenomen gibi, bir video çekme fikri vardı. Video, yürüyen merdivende çekildi ve çok abartılı bir şey değildi. Daha büyük ve belirgin göğüslere sahip olduğumu biliyorum ama onları seviyorum. Bir video kaydı yapmayı başardım. Herhangi bir dükkân önünü veya yasaları ihlal eden bir şeyi çekmedim, böylece herkesin önünde aşağılanmayı hak etmedim. Bütün alışveriş merkezi bana bakıyordu ve sanki bir dükkanı soymuşum veya bir tür suç işlemişim gibi görünüyordu" dedi.

Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı
Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

Brezilya, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Akşener'den seçimin kaybedilmesiyle ilgili çok konuşulacak çıkış: Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim
15:58 Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza
15:39 The Black Eyed Peas grubu bir milyardere teknesinde konser vermek için Türkiye'ye geldi
15:30 Gaziantep'te atıl haldeki otelde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor
15:26 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in merakla beklenen konuşması başladı
15:06 Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor
14:38 Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten tanga bikinili direk dansı
14:36 Yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu: 4 ölü, 3 yaralı
14:19 Yaşlı adamın bacağını parçalayan pitbull'un sahiplerine ödül gibi ceza
14:11 Transfere milyonlar harcayan Suudi Arabistan'da futbol dünyasını çalkalayan kare! Soyunma odaları dökülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 16:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement