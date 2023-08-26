Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı

Derin göğüs dekolteli bluz ve mini etekle bir alışveriş merkezine giden Brezilyalı model Jaiane Lima,kıyafeti uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle zorla merkezden çıkarıldı. Model, göğüsleri çok büyük olduğu için ister istemez göğüslerinin göründüğünü bu nedenle güvenlik görevlileri kendisini zorla çıkararak onurunu kırdığını söyledi.

"AŞAĞILANDIM, SANKİ BİR DÜKKANI SOYMUŞUM GİBİ"

Gördüğü muameleden sonra bir video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan model "Alışveriş merkezine gittim ve aşağılandım, sahil kenarında yaşıyorum ve hava 30°C'ydi. Çoğu fenomen gibi, bir video çekme fikri vardı. Video, yürüyen merdivende çekildi ve çok abartılı bir şey değildi. Daha büyük ve belirgin göğüslere sahip olduğumu biliyorum ama onları seviyorum. Bir video kaydı yapmayı başardım. Herhangi bir dükkân önünü veya yasaları ihlal eden bir şeyi çekmedim, böylece herkesin önünde aşağılanmayı hak etmedim. Bütün alışveriş merkezi bana bakıyordu ve sanki bir dükkanı soymuşum veya bir tür suç işlemişim gibi görünüyordu" dedi.