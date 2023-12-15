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Brezilyalı şarkıcı sahnede kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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Brezilyalı şarkıcı sahnede kalp krizi geçirip öldü

Brezilya'nın Feira de Santana kentinde sahnede şarkı söyleyen Pedro Henrique, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, konseri izleyenleri ve internet yayınından takip edenleri şoke etti. Henrique'nin geride gözü yaşlı eşi ve iki aylık kızı kaldı.

Brezilyalı şarkıcı sahnede kalp krizi geçirip öldü
15.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 17:15
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İnanılmaz olay çarşamba akşamı Brezilya'nın Feira de Santana kentinde meydana geldi. Pedro Henrique, sahnede grubunun önünde şarkı söylerken bir anda yere yığıldı. Şarkıcının plak şirketinden yapılan açıklamada Henrique'nin kalp krizi geçirdiği bildirildi.

30 yaşındaki sanatçı "Vai Ser Tão Lindo" adlı şarkısını aynı zamanda internet üzerinden de yayınlanan dini bir etkinlikte seslendirirken bir anda yere yığıldı. Olayın video görüntülerinde Henrique'nin dengesini kaybedip sırt üstü düşmeden önce sahnenin kenarında durarak sendelediği görülüyor.

Brezilyalı şarkıcı sahnede kalp krizi geçirip öldü Geride gözü yaşlı eşi ve iki aylık kızı kaldı

Yaşanan bu korkunç anlar sadece konser alanındaki değil internet yayınından da konseri takip edenleri büyük bir şoka uğrattı. Kalabalık olan biteni şaşkınlık içinde izlerken sahnedeki grup arkadaşları şarkıcının yardımına koştular.

Pedro Henrique hemen yakınlardaki bir sağlık merkezine götürüldü ancak ne yazık ki burada hayatını kaybetti. Plak şirketi "Bunlar hayatta hiçbir açıklamamızın olmadığı çok zor durumlar. Üzüntümüz çok büyük" derken Pedro Henrique'yi "neşeli bir genç adam, herkesi için iyi bir arkadaş ve sevgi dolu bir eş ve baba" olarak tanımladı.

Henrique geride Suilan Barreto adında bir eş ve 19 Ekim'de doğan Zoe adında bir kız çocuğu bıraktı. Hayatını sahnede kaybeden şarkıcının kızının daha bir buçuk aylık olması haberi duyan herkesin adeta yüreğini dağladı…

Brezilyalı şarkıcı sahnede kalp krizi geçirip öldü Geride gözü yaşlı eşi ve iki aylık kızı kaldı

Talihsiz şarkıcının arkadaşları, Pedro Henrique'nin konsere çıkmadan birkaç saat önce kendilerine "Yorgunum, çok yorgunum, çok çalışıyorum. Bu yüzden bir an önce ünlü olmak istiyorum" diyerek şaka yaptığını anlattılar.

Pedro Henrique'nin sesi çok küçük yaşta keşfedildi ve 3 yaşından itibaren kilise korolarında şarkı söylemeye başladı. 2015 yılında YouTube kanalında birkaç şarkı yayınladıktan sonra profesyonel olarak sahne almaya başladı.

Brezilyalı şarkıcı sahnede kalp krizi geçirip öldü Geride gözü yaşlı eşi ve iki aylık kızı kaldı

Bir plak şirketiyle anlaşma imzalamayı başaran Henrique, 2019'da ilk şarkısını piyasaya sürmüştü. Ne yazık ki hayatı, kurduğu hayallere erişemeden sonlandı ve geride acılı bir eş ve daha sevmeye doyamadığı bir çocuk bırakarak bu dünyadan ayrıldı…

Kaynak: Magazinkolik
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