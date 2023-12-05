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Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyondan dolayı kesildi - Son Dakika

Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyondan dolayı kesildi

TMZ'nin bilgilerine göre, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın bacağı enfeksiyon nedeniyle bir ay önce kesildi. Baba Jamie'nin durumu kötüleşince bacağı kesildi. Britney, babasıyla barıştığını ve ona para gönderdiğini söyledi. Jamie, kızıyla barışmanın ötesinde bir arzusu olmadığını ifade etti.

Britney Spears\'in babasının bacağı enfeksiyondan dolayı kesildi
05.12.2023 - 16:32,  Güncelleme: 16:37
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Dünyanın önde gelen haber sitesi TMZ'nin elde ettiği bilgilere göre Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın bacağı bir ay önce kesildi. Site, baba Jamie'nin enfeksiyondan dolayı ayağının kesilmesi kızı ile tekrar barışması için umut olduğunu söyledi.

Doğrudan bilgiye sahip kaynaklar TMZ'ye Jamie'nin bacağındaki ağır enfeksiyondan dolayı beş ameliyat geçirdi. Enfeksiyon kontrol altına alınmayınca doktorların bacağını kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Durumunun iyiye gitmediği belirtilen Jamie'nin başka kronik hastalıklar ile de mücadele ettiği belirtildi.

Kaynaklar, baba Jamie'nin bacağının kesilmesinden sonra kızı Britney, kendisine karşı yumuşadı, babasının özlediğini söylediği ve hatta babasına para gönderdiğini söyledi.

Kaynaklar, ayrıca Jamie'nin kızı ile barışmaktan başka hiçbir şey istemediğimi söyledi.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyondan dolayı kesildi - Son Dakika
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