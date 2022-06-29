Britney Spears 'ın 2004 yılında ani bir kararla Las Vegas'ta evlendiği ama sadece 55 saat sonra boşandığı Jason Alexander'a mahkeme yolu göründü.

Kaynak: DailyMotion.com

Britney Spears, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Britney Spears'ın eski kocasının başı hukukla dertte! - Son Dakika

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