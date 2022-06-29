Britney Spears'ın eski kocasının başı hukukla dertte! - Son Dakika
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Britney Spears'ın eski kocasının başı hukukla dertte!

29.06.2022 09:43

Britney Spears'ın 2004 yılında ani bir kararla Las Vegas'ta evlendiği ama sadece 55 saat sonra boşandığı Jason Alexander'a mahkeme yolu göründü.

Britney Spears'ın 2004 yılında ani bir kararla Las Vegas'ta evlendiği ama sadece 55 saat sonra boşandığı Jason Alexander'a mahkeme yolu göründü.

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Kaynak: DailyMotion.com

Britney Spears, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Britney Spears'ın eski kocasının başı hukukla dertte! - Son Dakika

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