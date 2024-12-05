Britney Spears, Paparazzilerden Kaçmak İçin Meksika\'ya Taşındı

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BRITNEY Spears, ABD'yi terk ederek Meksika'ya taşındığını açıkladı.

Britney Spears, sosyal medya hesabından paylaştığı 43'üncü doğum günü videosunda, paparazzilerden kaçmak için Meksika'ya taşındığını söyledi. Spears videoda, "Paparazzilerin yüzümü beyaz bir Jason maskesi takıyormuşum gibi göstermesi gerçekten duygularımı incitiyor. Onların sunduğu, gösterdiği kişi hiçbir şekilde bana benzemiyor. Bana karşı her zaman acımasız oldular. Beni tasvir etme şekilleri kabul edilemez. Mükemmel olmadığımı biliyorum fakat bazı şeyler aşırı derecede zalimce. İşte bu yüzden Meksika'ya taşındım" ifadesini kullandı.