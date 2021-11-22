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Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu - Son Dakika

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu

22.11.2021 13:30

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinin fragmanları yayınlandı. Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni bölümünde neler olacağını haberimizden ulaşabilirsiniz. 4. bölümüyle ekranlara gelen Üç Kuruş dizisinin son bölümünde neler olduğunu derledik. Bu akşam yayınlanan dizilerin fragmanları haberimizde.

YASAK ELMA BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu

Yıldız, Kumru'nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız'ın bir an önce ayrılmasını istiyordur.

Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir…

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu

Üç Kuruş'un 3. Bölümünde; Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU BÖLÜMDE NE OLACAK?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu

Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar. Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça'yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır? Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas'ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan'ı görür. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu

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Son Dakika Magazin Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu - Son Dakika
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