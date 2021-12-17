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Bu akşam yayınlanacak Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken sahne! - Son Dakika

Bu akşam yayınlanacak Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken sahne!

17.12.2021 16:06

Show TV'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Aziz'de heyecan durulmuyor. Aziz'in yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Aziz'in Hatice Ana'dan duydukları sosyal medyada gündem oldu. Aziz 7. bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak. İşte Aziz'in 7. bölümünden ön özleme sahnesi ve yeni bölümle ilgili merak edilenler...

Aziz'in merakla beklenen yeni bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi daha izleyiciyle buluştu. Aziz'in atölyeyi açmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün yardım ettiğini öğrendiği sahnede Hatice Ana'dan duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. "Antakya Türk yurdudur. Ne pahasına olursa olsun geri alacağım" diyen Mustafa Kemal Paşa'nın desteği Aziz'i duygulandırırken vatan vazifesini gerçekleştirmek ve Fransızlara karşı birlik olmak için Aziz'in yapacakları heyecanla bekleniyor.

AZİZ'İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşanan tüm olayların ardından Efnan'ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre'in yanında bulur. Bu sırada Pierre'in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz'in hikâyesine de derinden dokunur. Adem, Dilruba'nın sevgisini sınamak için ona Aziz'le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken Maksude'nin eline geçen bir mektup, Aziz'i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.

Bu akşam yayınlanacak Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken sahne!

Aziz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu akşam yayınlanacak Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken sahne! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu akşam yayınlanacak Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken sahne! - Son Dakika
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