Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı

Show TV ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen 'Gelin Evi' programına Ahsen isimli yarışmacı hem altınları hem de gösterişli yaşantısıyla dikkat çekti.

Aslan Malatyalı olan ve Şanlıurfa'ya gelin giden Ahsen Hanım, mobilyasını da Mısır'dan getirtmiş ve fiyatı da tamı tamına 350 bin lira... Üzerinde yaklaşık 1 kilo altınla misafirlerini karşılayan Ahsen'in evini ve taktığı altınları gören diğer gelinler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ahsen hanımın cuma günü yapılacak büyük finalde kaç puan alacağı merak konusu oldu.