Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak

25.08.2022 14:42

Bu sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" dedi. Tatlıses'in paylaştığı videoda bu akşam sahne alacağını duyurması ise dikkat çekti.

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüreklere su serpti.

AKŞAM SAHNEYE ÇIKACAK

Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.

Kazada ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından video paylaştı: Herkesten Allah razı olsun
YORUMLAR
500
İbrahim Tatlıses'in yardımına dargın olduğu oğlu koştu İbrahim Tatlıses'in yardımına dargın olduğu oğlu koştu İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4) İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4)

İbrahim Tatlıses, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
13:01 Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki "ihanet sözleşmesi" sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:17:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement