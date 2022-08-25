Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak

Kanlı bıçaklı olduğu babasının kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu

Herkes Trabzonlu sandı ama maçın önüne geçen tribündeki gizemli güzel bakın kim çıktı

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüreklere su serpti.

AKŞAM SAHNEYE ÇIKACAK

Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.