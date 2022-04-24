Bu Şarkı Tüm Dünya İçin - Son Dakika
Üye Girişi

Bu Şarkı Tüm Dünya İçin

24.04.2022 13:34
Bu Şarkı Tüm Dünya İçin

Müzik dünyasının dikkat çeken genç isimlerinden Umut Ünal'dan yeni şarkı! Ünal, 'İyi ki Doğdun' adını verdiği şarkıyı; 22 Nisan tarihinde piyasaya sürüyor.

Sanatçının bu tarihi seçme nedeni ise Dünya Günü olması… 22 Nisan Dünya Günü; iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün…

Umut Ünal, yeni şarkısını şöyle anlattı: "Tüm dünyanın şarkısı dediğim bu şarkıda; sevdiğimiz insanların doğduğu 365 güne ait değil; yaşadığımız pandemi, yangınlar, savaş ve dünyanın maruz kaldığı çevresel faktörler gibi sıkıntılı süreçlerden kurtulmayı dileyerek aslında her günün canlılar ve dünyamız için doğum günü olabileceği bilincini taşıyarak daha yaşanılabilir bir hayatı kutlama isteğini anlatıyorum."

'İyi ki Doğdun' 22 Nisan'da tüm dijital platformlarda yayına giriyor.

UMUT ÜNAL KİMDİR?

Umut Ünal, 9 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Elazığ-Kebanlı olan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazanarak müziğe geçiş yaptı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazanarak müzik kariyerini devam ettirdi. Ünal; 2009 yılında TRT Gençlik Korosunu kazanarak Türkü Türkü Türkiyem ve bunun gibi birçok konserlerde aktif görev aldı. 2013 yılında TRT Müzik'te 21 Haziran Dünya Müzik Günü programı kapsamında sesiyle Türkiye'yi temsil etti. 2018 yılında TRT Müzik kanalında Emre Kaya Apayrı programına konuk sanatçı olarak katıldı. Jolly Joker, Mask, The Mekan gibi birçok konser mekanında konserler verdi.

Bu Şarkı Tüm Dünya İçin
Bu Şarkı Tüm Dünya İçin
Bu Şarkı Tüm Dünya İçin

YORUMLAR
500
Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor Sürdürülebilirlik stratejisiyle yeryüzüne değer katan BSH, Dünya Günü'nü kutluyor

Dünya Günü, Müzik, Nisan, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bu Şarkı Tüm Dünya İçin - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 13:43:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bu Şarkı Tüm Dünya İçin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement