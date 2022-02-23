Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak? - Son Dakika
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Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?

23.02.2022 16:21

İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak, yönetmenliğini Deniz Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı Son Nefesime Kadar dizisi dram ve polisiye türünde bir yapımdır.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban gibi başarılı isimleri buluşturan Son Nefesime Kadar, bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİDNE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan'la karşılaşır. Ferzan, Ejder'in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner.

Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyelde bir suçludur Ejder… Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır.

Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder'i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecektir…

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Son Dakika Magazin Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak? - Son Dakika


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16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
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