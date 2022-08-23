Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti - Son Dakika
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Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti

23.08.2022 14:53

Ünlü oyuncu Civan Canova'nın bugünkü cenaze törenine katılan bir vatandaş, Tuna Arman ve Açelya Akkoyun ile fotoğraf çekmek için büyük çaba sarf etti. Ünlülerin "Burası cenaze, lütfen şimdi olmaz" şeklindeki uyarılarına aldırmayan kadın, gülerek telefonuyla özçekim yapmayı sürdürdü.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Civan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Canova, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ünlü isimlerin akın ettiği törende tepki çeken anlar yaşandı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDEN POZ VERDİ

20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu için yapılan törende oyuncunun dostları peş peşe sahneye çıkarak konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Canova için helallik alındı ve cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze törenine katılan bir kadın ise fotoğraf çekme yarışına girdi. Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun ve Tuna Arman'la fotoğraf çektirmek isteyen kadın, ünlü isimlerin ve çevredekilerin "Cenazede böyle şeyler olmasın, lütfen" uyarılarına dahi kulak asmadı. Poz vermeye devam eden kadın, kendisini uyaran Akkoyun'a da "Yüzünü dön, kameraya bak" diyerek hayrete düşürdü.

Civan Canova'nın cenazesinde büyük ayıp! Bir kadın, ünlü isimlerle fotoğraf çekme yarışına girdi
Civan Canova'nın cenazesinde büyük ayıp! Bir kadın, ünlü isimlerle fotoğraf çekme yarışına girdi
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Kaynak: Snob Magazin

Zincirlikuyu, Civan Canova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti - Son Dakika
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