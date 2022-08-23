Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Civan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Canova, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ünlü isimlerin akın ettiği törende tepki çeken anlar yaşandı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDEN POZ VERDİ

20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu için yapılan törende oyuncunun dostları peş peşe sahneye çıkarak konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Canova için helallik alındı ve cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze törenine katılan bir kadın ise fotoğraf çekme yarışına girdi. Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun ve Tuna Arman'la fotoğraf çektirmek isteyen kadın, ünlü isimlerin ve çevredekilerin "Cenazede böyle şeyler olmasın, lütfen" uyarılarına dahi kulak asmadı. Poz vermeye devam eden kadın, kendisini uyaran Akkoyun'a da "Yüzünü dön, kameraya bak" diyerek hayrete düşürdü.