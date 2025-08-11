Buharkent Taze İncir Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
Buharkent Taze İncir Festivali Coşkuyla Sona Erdi


11.08.2025 11:58  Güncelleme: 12:01
Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Taze İncir Festivali, son gününde düzenlenen halk konseri ile tamamlandı. Festivalde binlerce kişi bir araya gelirken, Tuğçe Kandemir'in konseri unutulmaz anlara sahne oldu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 3 gün süren Buharkent Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali halk konseri ile sona erdi. Katılımcıların taze incire doyduğu festivalin son gününde Tuğçe Kandemir'in konserine binlerce kişi izledi.

Buharkent Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali 3. gününde renkli görüntülerle tamamlandı. Cuma günü başlayan ve 3 gün süren festivale binlerce kişi katıldı. İlçe merkezinde kurulan panayırı gezen binlerce vatandaş, festival kapsamında yapılan etkinliklerle ve halk konserleri ile coştu. Davetlilere bir ton taze incir ikram edildi. Birbirinden ilginç yarışmaların da yer aldığı festivalin son gününde Tuğçe Kandemir sahne aldı. Meydana sığmayan kalabalık unutulmaz bir festival şöleni yaşadı.

Başkan Erol'dan teşekkür

Buharkent Beleiyesi olarakbu yıl 18.'si düzenlenen festivalin birlik beraberlik içinde tamamlandığını belirterek emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür eden Buharken Belediye Başkanı Mehmet Erol, "18. Taze İncir Festivalimizin üçüncü ve final günü, coşku ve kalabalığın zirveye çıktığı unutulmaz bir akşamla sona erdi. Gecemiz, yerel sanatçımız Ferudun Başaran ile başladı, ardından güçlü sahne enerjisiyle Başak Akıncı ve sevilen parçalarıyla Sevtuğ sahne aldı. Festivalimizin finalinde ise milyonların sevdiği sanatçı Tuğçe Kandemir, geceyi muhteşem bir finalle taçlandırdı. Bugün ayrıca Atıcılık Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini takdim ettik. Festivalimizin en yoğun katılımlı günü olan bu özel günde, hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde festival coşkusunu doyasıya yaşaması bizleri mutlu etti. Festival öncesinde düzenlenen etkinliklerimize ve üç gün boyunca dolu dolu geçen festivalimize katılım sağlayan, coşkusunu bizimle paylaşan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; Buharkent Kaymakamımız Abdullah Emre Özefe başta olmak üzere katılım sağlayan tüm protokol üyelerimize, emeği geçen tüm kurumlarımıza, güvenliğimizi sağlayan emniyet güçlerimize, festivalimizi takip eden basın mensuplarına ve haftalardır büyük bir özveriyle çalışan belediye personellerimize yürekten teşekkür ediyorum. Buharkent'imiz, incirimizin tadı gibi tatlı ve unutulmaz üç gün yaşadı. Bir sonraki festivalde buluşmak dileğiyle" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA




