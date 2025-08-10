Buharkent’te 18. İncir Tatlısı Yarışması Coşkusu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 'Buharkent Belediyesi 18. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali' kapsamında düzenlenen 'İncir Tatlısı Yarışması' renkli anlara sahne oldu. Kurusu, yaşı, reçeli, cipsi, çekirdeğinin yağı derken bu kez incirden üretilen tatlılar yarıştı.

Taze incirin başkenti olarak bilinen Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen taze incir festivalinde kadınlar tarafından hazırlanan incir tatlıları festivale damga vurdu. Taze incirin ana malzeme olarak kullanıldığı birbirinden ilginç tatlılar jürinin beğenisine sunuldu. 18. Taze İncir Festivali kapsamında, Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen İncir Tatlısı Yarışmasında Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kasırga, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Miraç Fatih Kartal ve Buharkent Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Gamze Sarı Budakçı'nın jüri üyeliğinde 13 yarışmacı hazırladıkları incirli tatlılarla yarıştı. Tek tek jüri üyelerine tattırılan tatlıları puanlamada oldukça zorlandıkları görülen jüri üyeleri, hayatlarında ilk kez bu kadar tatlıyı kısa sürede tatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yarışma sonunda birinciliği Ayşe Sırıkoğlu, ikinciliği Alime Çubuk ve üçüncülüğü ise Vesile Uygun elde etti. Yarışmada ilk üç dereceye giren yarışmacılara ödüllerini 27. Dönem Milletvekili Metin Yavuz ile Belediye Başkanı Mehmet Erol takdim etti.

Başkan Erol'dan davet

Yarışmanın ardından konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, amaçlarının dünyanın bir numarası olan taze incirin katma değer elde etmesi için çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini ifade ederek, "Geleneksel hale gelmiş yarışmamızı bir kez daha gerçekleştirdik. Her geçen yıl hem tatlı çeşitleri ve yarışmacı sayısı artıyor. İncirimize katma değer sağlaması ve ilgi görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Ben buradan Gastronomi alanında çalışanlara seslenmek istiyorum. Gelsinler ve incirimizi farklı alanlarda değerlendirsinler" dedi.

Festivalin ikinci günü coşku ve müzikle geçti

Festivalin gündüz etkinliklerinin tamamlanmasının ardından kent meydanında düzenlenen halk konserleri arasında festival kapsamında düzenlenen Kentin Çocukları Voleybol turnuvası ve su topu şampiyonasında dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Halk konserlerinde ise Başak Akıncı ve Popstar Harun'un ardından gecenin finalinde duygusal yorumları ve benzersiz sesiyle milyonların kalbinde yer eden İntizar, alanı dolduran herkese unutulmaz bir gece yaşattı. - AYDIN