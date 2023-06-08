Buket Aydın, bikini ile namaz kılan kadın görüntüleri hakkında sert konuştu - Son Dakika
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Buket Aydın, bikini ile namaz kılan kadın görüntüleri hakkında sert konuştu

08.06.2023 17:06

Buket Aydın, kendisiyle ilişkilendirilen bir kadının bikini ile namaz kıldığı görüntüler hakkında açıklama yaparak iftira atanlar hakkında dava açacağını belirtti. Aydın, görüntülerin başkasına ait olduğunu ve karalama kampanyası olduğunu söyledi.

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Buket Aydın, 2017 yılına ait olan ve bir kadının deniz kenarında, bikini ile namaz kıldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu söyleyenlere tepki gösterdi. Görüntünün başkasına ait olduğunu söyleyen Aydın, iftira atanlar hakkında dava açacağını belirtti.

"BIKMADINIZ MI İFTİRADAN?"

Görüntülerin kendisi ile ilişkilendirilmesini "Karalama kampanyası" olarak nitelendiren Aydın, "Normalde böyle şeylere cevap vermem ama kantarın topuzunu iyice kaçırdınız. Google'a 'Bikiniyle namaz kılan kadın' yazın. 2017'ye ait görüntüler çıkacak. Birtakım pislik, troll hesaplar almışlar bu görüntüleri, 'Buket Aydın bikiniyle namaz kılıyor' diye paylaşmışlar. Kadının benimle alakası yok, hiçbir şekilde bana benzemez. Abuk subuk iftira, karalama kampanyası. Ya kardeşim bıkmadınız mı kumpasçılıktan, bıkmadınız mı kasetçilikten, bıkmadınız mı iftiradan?" ifadelerine yer verdi.

"HEPİNİZE DAVA AÇIYORUM"

"Bütün seçim dönemi sizin bu rezilliklerinizle geçti, hala devam ediyorsunuz" diyen Aydın, açıklamasına şöyle devam etti: "Kaybettiniz ya, sorumlusu ben değilim. Ben hiçbir zaman taraf olmadım. Her zaman seçim dönemi boyunca gerçekleri söyledim. Ne dediysem de hepsini acı acı biçimde yaşadınız. Şimdi katlanamadığınız için türlü türlü iftiralar atmaya kalkıyorsunuz. Gerçekten aşağılık ve haysiyetsizsiniz. Hepinize dava açıyorum. Tabii ki terör örgütü olmaktan yurt dışında yaşamıyorsanız, işlem başlatabilecek TC makamları size. Rezilliğinizde boğulun inşallah."

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Buket Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buket Aydın, bikini ile namaz kılan kadın görüntüleri hakkında sert konuştu - Son Dakika


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