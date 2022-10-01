Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı - Son Dakika
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Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı

01.10.2022 16:11

Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan şarkıcı Bülent Ersoy, 9 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserinin iptal olduğunu Osmanlıca kelimeler kullanarak duyurdu. Ersoy'un açıklamasını gören kullanıcılar yazanları anlamakta güçlük çekti.

Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 9 Ekim'de İstanbul'da sahneye çıkacak olan Ersoy, günler kala Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak konseri iptal ettiğini duyurdu.

"TEK TARAFLI KONSERİMİ İPTAL ETTİM"

Paylaşımında Polat Yağcı ile anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" dedi.

Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy konserini iptal etti, açıklamayı görenler anlamakta güçlük çekti

OKUYUCULAR ANLAYAMADI

Bülent Ersoy'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı, Diva'nın Osmanlıca kelimeler kullanmasına dikkat çekti. Açıklamayı anlayamadıklarını belirten kullanıcılar, "Okumakta zorlandım" yorumunu yaptı.

Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy konserini iptal etti, açıklamayı görenler anlamakta güçlük çekti
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Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı - Son Dakika


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