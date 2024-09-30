Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin - Son Dakika
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Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin

Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin

Sanatçı Bülent Ersoy, kayıplar ve vefa konusundaki sorulara cevap verirken cenazesine kimsenin gelmesini istemediğini belirtti.

30.09.2024 11:53
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Bülent Ersoy, ağız ve diş bakımı için Antalya'ya geldi. Bir dizi işlem gerçekleştirecek olan Ersoy, dişlerine pırlanta taktıracak. İşlemler öncesi klinik sahipleriyle akşam yemeğine giden Bülent Ersoy, mekana girişte restorandakiler tarafından alkışlandı. Restoranda hayranları sanatçı ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diye konuştu.

Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin

'SEZEN'İN İLK KONSERİNDE BEN EN ÖNDEYİM'

Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri hatırlatılan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi. Ersoy, 'Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü' sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Antalya, Ünlüler, Magazin, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Tony Montana:
    DİRİSİNE GİTMEDİK ÖLÜSÜNE DE GİTMEYİZ : ) 105 7 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    elhamdülillah müslümanım diyen gitmez zaten 56 14 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Oğuz Kuru.. Kişinin seçtiği yol ne kadar bizlere göre yanlış olursa olsun seçim o kişiye aittir. Ve hiç kimsenin inancını sorgulamak bizlere düşmez Allah ve kulu arasında her şey vakti zamanı geldiğinde Rabbine verir hesabını.. Sonuçta hesap günü herkes kendi derdinin peşine düşmüş olacak. 37 7 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    sanki millet çok meraklıydı onun cenazesine gitmeye 35 1 Yanıtla
  • Ali :
    Zebaniler gelir unutma 33 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Abla öyle deme bak çok üzülüyoruz biz o pırlanta dişlerin hatırına sen gelme desen'de biz geliriz.))) 26 1 Yanıtla
  • Far mer:
    Zaten millet meraklısı değil sen hele bi gitte gerisi kolay. 19 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    cenaze namazı kılınır mı kılınırsa Er kişi niyetine mi Hatun niyetine mi kılınacak 14 5 Yanıtla
  • Costantine MLBB null:
    aklıma nedense cem yılmaz repliği geldi. bilezik olayı olmaz inşallah ???? 11 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Pırlanta olayını söyledin ya!!! cenazene çok kişi gelir! nereye gömüldü diye?? 8 0 Yanıtla
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