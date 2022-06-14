Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti

14.06.2022 13:17

Lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan Bülent Ersoy, Ankara'daki bir açılışa 1 milyon TL'lik çantasıyla katıldı. Pırlantalarıyla da dikkatleri üzerine çeken sanatçı, milyonluk çantasını kucağından ayırmadı. Diğer taraftan sanatçının şemsiyesini tutması için görevlendiren kişi de dikkatlerden kaçmadı.

Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un kendisinden 38 yaş küçük eski sevgilisi Berk Yılmaz ile buluştuğu ve çiftin evlilik kararı aldığı iddia edildi. Ankara'daki bir açılışa katılan Ersoy, evlilik iddiasına cevap verirken aksesuarlarıyla yine adından söz ettirdi.

EVLİLİK İDDİASINI YALANLADI

Eski sevgilisi ile evlilik kararı aldığı yönündeki iddiayı yalanlayan sanatçı, "Benim genç eşlerimi konuşuyorlardı, şimdi herkes gençlerle evleniyor. Buluşma olmadı. Ben okuduğum kitabı bir daha okumam" dedi.

ŞEMSİYE İÇİN BİR KİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Anıtkabir ziyaretinde üniformalı bir subayın kendisine şemsiye tutmasıyla ilgili günlerce eleştirilen Diva için özel bir kişi görevlendirildi. Sanatçıyı güneşten korumak için bir kişi, başında şemsiyeyle bekledi.

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti

ÇANTASI 1 MİLYON LİRA

Yıllardır gösterişli takıları ve abartılı kıyafetleriyle adından söz ettiren Diva, açılışa gösterişli pırlantalarıyla katıldı. Ersoy'un Katar'dan getirttiği, sınırlı sayıda üretilen dünyaca ünlü markaya ait olan yeşil çantası ise göz kamaştırdı. Ünlü ismin yanından bir an olsun ayırmadığı çantasının 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
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Bülent Ersoy, Berk Yılmaz, Ankara, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti - Son Dakika
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