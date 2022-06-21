Bülent Ersoy'un menajerinden "mezarlık" açıklaması: 1.5 milyon TL'lik mezar, yerin 10 metre altında olacak, şifreli asansörle inilecek - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un menajerinden "mezarlık" açıklaması: 1.5 milyon TL'lik mezar, yerin 10 metre altında olacak, şifreli asansörle inilecek

21.06.2022 16:56

Şarkıcı Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, ünlü ismin mezarlığıyla ilgili iddiaları yanıtladı. Siverek, 1,5 milyon TL tutarında bir mezarlık projesinin hayata geçeceğini ifade ederek, "Hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar." dedi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada "Ben standart mezara sığmam ki" sözleriyle gündem olmuştu. Ersoy, hafta sonu katıldığı bir açılışta muhabirlerin "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli" dedi.

BAKAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR

Bu konuşmanın gündem olmasının ardından Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Al Sana Haber programına bağlanarak konu hakkında açıklamalarda bulundu. Fevzi Siverek, "Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye'de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy'un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bir ricada bulunup, kendileri de teveccüh buyurmuş ve gereğini yapacağını söylemişler. Kendilerine hem kendi adıma hem de Bülent Hanım adına sizin aracılığınızla teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"MEZARINI ASANSÖRLÜ YAPACAĞIZ"

Açıklamasının devamında Bülent Ersoy'a özel yapılacak mezar hakkında bilgiler veren Siverek, "Hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım'ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Allah gecinden versin tabii kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce hakkın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy'u gömmek istemem. Benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır" şeklinde konuştu.

MALİYETİ 1.5 MİLYON TL

Mezarın maliyeti hakkında da konuşan Siverek, "Bir bütçe ayırdık evet. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1.5 milyon TL tutar. Yerin 10 metre altında olacak" dedi.

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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un menajerinden 'mezarlık' açıklaması: 1.5 milyon TL'lik mezar, yerin 10 metre altında olacak, şifreli asansörle inilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'un menajerinden "mezarlık" açıklaması: 1.5 milyon TL'lik mezar, yerin 10 metre altında olacak, şifreli asansörle inilecek - Son Dakika
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