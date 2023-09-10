Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci evlilikten kalan son izi de sildi - Son Dakika

Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci evlilikten kalan son izi de sildi

Son Güncelleme: 10.09.2023 10:22

Oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 aylık evliliklerini geçtiğimiz ay tek celsede bitirmişti. Düvenci, eski eşi Bülent Şakrak'ın isminin baş harfini kolundan silmek yerine "B" harfini "Believe" olarak düzenledi.

Uzun bir süredir boşanma iddiasıyla gündeme gelen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, geçtğimiz ay8 yılık evliliklerini tek celsede bitirdi. Düvenci eski eşinden kalan son izi de sildi.

PAYLAŞIMINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve haklarında çıkan iddiaları uzun süre sessiz kalmayı tercih eden Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından imalı paylaşımlarıyla gündeme gelen Düvenci'den bir dikkat çeken hamle daha geldi.

KOLUNDAKİ SON İZİ DE SİLDİ

Çoğunlukla arkadaşlarıyla vakit geçiren Düvenci'nin son paylaşımı dikkat çekti. Ünlü oyuncu ve sunucu eski eşinin adının baş harfini koluna dövme yaptırmıştı. Masalsı aşkın sona ermesiyle güzel oyuncu, kolundaki dövmeyi sildirmek yerine "B" harfini dönüştürmeye kara verdi. Düvenci'nin kolundaki "B" harfi "Believe" oldu.

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci evlilikten kalan son izi de sildi - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci evlilikten kalan son izi de sildi
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SON DAKİKA: Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci evlilikten kalan son izi de sildi - Son Dakika
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