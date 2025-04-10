Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde

47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 2015 yılında evlendiği Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini 2023'ün Temmuz ayında resmi olarak sonlandırmıştı. Ardından, bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Şakrak, bu ilişkinin uzun süreli olmamasıyla dikkat çekmişti.

DİKİŞ TUTTURAMADI

2025'in ilk aşklarından biri olan Bülent Şakrak ve Burcu Kirman birlikteliği geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız son bulmuştu. Bülent Şakrak'ın aşk hayatında yaş farkı da gündeme gelmişti. Kendisiyle 22 yaş farkı olan oyuncu Burcu Kirman ile kısa bir ilişki yaşayan Şakrak, bu birlikteliğin ardından şimdi ise yeni bir aşkla magazin gündeminde.

16 YAŞ FARK VAR

Habertürk'ün haberine göre, son olarak, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Bülent Şakrak ve yeni sevgilisi arasında 16 yaş fark bulunuyor.