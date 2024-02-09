Bülent Serttaş: Gerekirse ben de estetik yaptırırım - Son Dakika
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Bülent Serttaş: Gerekirse ben de estetik yaptırırım

Bülent Serttaş: Gerekirse ben de estetik yaptırırım

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, erkeklerin estetik yaptırması tartışması hakkında düşüncelerini paylaştı. Sahnede iyi gözükmek zorunda olduklarını belirten Serttaş, ileride ihtiyaç duyarsa kendisinin de estetik yaptırabileceğini söyledi. Yaptırana saygı duyduğunu ve karşı olmadığını ifade etti.

09.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:19
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Bülent Serttaş, günlerdir magazin gündeminden düşmeyen erkeklerin estetik yaptırması tartışması hakkında düşüncelerini paylaştı.

Ünlü şarkıcı, "Sahnede sevenlerimize iyi gözükmek zorundayız. Şu an ihtiyaç duymuyorum ama ileride gerekirse ben de estetik yaptırırım. Yaptırana saygı duyarım, karşı değilim" dedi.

Bülent Serttaş: Gerekirse ben de estetik yaptırırım

Kaynak: Magazinkolik

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