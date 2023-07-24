Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'un suçlamalarına cevap verdi: Kuyruk acısını boş verin - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'un suçlamalarına cevap verdi: Kuyruk acısını boş verin

24.07.2023 16:47

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın tek çocuğu Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Kalfa, "İlk ve son açıklamamdır. Lütfen elinizde gerçek bilgi olmadan, haber olmadan insanları kirletmeye çalışmayın. Bu kuyruk acısını boş verin, bu konuları da kapatın." dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun" dediği eski nişanlısı Burak Kalfa suskunluğunu bozdu. Kalfa "Hakkımda bir sıkıntımın olmadığını söylediler" diyerek iddialara cevap verdi.

AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNDU

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Kalfa ile ilgili ağır suçlamalarda bulunmuş, "Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun." diyerek eski nişanlısına savaş açmıştı. Tayfur mahkemeye başvurarak eski nişanlısı hakkında korunma talep etmişti.

Tuğçe Tayfur'un ağır suçlamalarda bulunduğu Burak Kalfa suskunluğunu bozdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Günlerdir sessizliğini koruyan Burak Kalfa hakkındaki suçlamalara sosyal medya hesabından çektiği video ile cevap verdi. Kalfa "İlk ve son açıklamamdır" diyerek yalan yanlış haberler yapılmasına isyan etti.

Tuğçe Tayfur'un ağır suçlamalarda bulunduğu Burak Kalfa suskunluğunu bozdu

"İLK VE SON AÇIKLAMAMDIR"

Burak Kalfa şunları söyledi; "Yaklaşık 5 gündür susuyorum arkadaşlar ben. Üzerimde sürekli bir baskı var, hakkımda yalan haberler var. Ben iş insanıyım, ticaretle uğraşıyorum. Benim yanımda ekmek yiyen insanlar var. Benim kocaman ailem var. Artık bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktılar beni. Az evvel adliyeye gittim. Gerekli mercilerle görüştüm. Herhangi bir sıkıntımın olmadığını beyan ettiler. Ben de elimde evraklarla çıkarken, basın yayın organlarına denk geldim orada. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. İlk ve son açıklamamdır bu. Burada da ilk ve son açıklamamdır bu. Lütfen elinizde gerçek bilgi olmadan, haber olmadan insanları kirletmeye çalışmayın. Bu kuyruk acısını boş verin bu konuları da kapatın. Rica ediyorum sizden. Selamlar saygılar olsun" dedi.

Tuğçe Tayfur'un ağır suçlamalarda bulunduğu Burak Kalfa suskunluğunu bozdu
Tuğçe Tayfur'un ağır suçlamalarda bulunduğu Burak Kalfa suskunluğunu bozdu
YORUMLAR
500
Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'ya ağır suçlamalarda bulundu Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'ya ağır suçlamalarda bulundu

Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'un suçlamalarına cevap verdi: Kuyruk acısını boş verin - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Beşiktaş'tan ayrılan Romain Saiss, Şenol Güneş'i eleştirdi
16:54 Afra Saraçoğlu Tatilde Renkli Anlarını Paylaştı
16:51 Bu sözler çok su kaldırır! Takımdan ayrılan Saiss, Şenol Güneş'i fena bombaladı
16:50 Afra Saraçoğlu, sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
16:45 Dolar ve altın piyasası, Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı enflasyon raporuna bakıyor
16:40 Tüm gözler enflasyon raporunda! Erkan'ın vereceği mesajlar dolar ve altının yönünü etkileyecek
16:34 Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
16:30 Cluj'u elerse işleri kolay! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
16:27 Kabine toplantısı başladı! Gündemin büyük bir bölümünü ekonomi oluşturuyor
16:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı! Bütün dünyaya net bir çağrı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 17:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'un suçlamalarına cevap verdi: Kuyruk acısını boş verin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement