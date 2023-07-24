Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'un suçlamalarına cevap verdi: Kuyruk acısını boş verin

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun" dediği eski nişanlısı Burak Kalfa suskunluğunu bozdu. Kalfa "Hakkımda bir sıkıntımın olmadığını söylediler" diyerek iddialara cevap verdi.

AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNDU

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Kalfa ile ilgili ağır suçlamalarda bulunmuş, "Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun." diyerek eski nişanlısına savaş açmıştı. Tayfur mahkemeye başvurarak eski nişanlısı hakkında korunma talep etmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Günlerdir sessizliğini koruyan Burak Kalfa hakkındaki suçlamalara sosyal medya hesabından çektiği video ile cevap verdi. Kalfa "İlk ve son açıklamamdır" diyerek yalan yanlış haberler yapılmasına isyan etti.

"İLK VE SON AÇIKLAMAMDIR"

Burak Kalfa şunları söyledi; "Yaklaşık 5 gündür susuyorum arkadaşlar ben. Üzerimde sürekli bir baskı var, hakkımda yalan haberler var. Ben iş insanıyım, ticaretle uğraşıyorum. Benim yanımda ekmek yiyen insanlar var. Benim kocaman ailem var. Artık bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktılar beni. Az evvel adliyeye gittim. Gerekli mercilerle görüştüm. Herhangi bir sıkıntımın olmadığını beyan ettiler. Ben de elimde evraklarla çıkarken, basın yayın organlarına denk geldim orada. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. İlk ve son açıklamamdır bu. Burada da ilk ve son açıklamamdır bu. Lütfen elinizde gerçek bilgi olmadan, haber olmadan insanları kirletmeye çalışmayın. Bu kuyruk acısını boş verin bu konuları da kapatın. Rica ediyorum sizden. Selamlar saygılar olsun" dedi.