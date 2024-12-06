Burak Özçivit Ailesi Kartalkaya'da Kayak Keyfi - Son Dakika
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Burak Özçivit Ailesi Kartalkaya'da Kayak Keyfi

Burak Özçivit Ailesi Kartalkaya\'da Kayak Keyfi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocuklarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kış tatili yaptı.

06.12.2024 22:13
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve 2 çocuğuyla birlikte Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yalnızca bir otelin pistlerini açtığı sezona erken başladı. Kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden çift, yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulundu. Oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da kayak yapan Özçivit ailesinin keyifli vakit geçirdiği görüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Burak Özçivit Ailesi Kartalkaya'da Kayak Keyfi - Son Dakika

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