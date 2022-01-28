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BURAY VE İLKAY SENCAN'DAN GLOBAL MANİFESTO - Son Dakika

BURAY VE İLKAY SENCAN'DAN GLOBAL MANİFESTO

28.01.2022 19:20
BURAY VE İLKAY SENCAN'DAN GLOBAL MANİFESTO

Şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen başarılı sanatçı Buray ve Türkiye'nin dünya çapında en çok dinlenen Dj/Prodüktör'ü İlkay Sencan "Deals With The Devil" parçasıyla dünyaya açıldı. İşte detaylar…

İsveçli söz yazarları Karl Folke Ingemar Ivert, Kian Sang, Hampus William Nerge ve Antoine Emanuel Catolino'nın tarafından kaleme alınan ve İlkay Sencan'ın soundlarıyla harmanlanan "Deals With The Devil" parçasını, dikkat çekici ve karakteristik vokaliyle ölümsüz bir şarkıya dönüştüren Buray, bu eserle global müzik listelerinde zirveye göz kırptı.

92 Ülkede aynı anda yayınlanan "Deals With The Devil"in klibinde genç yönetmen Cem Kılıç'la çalışan Buray ve İlkay Sencan, Dante'nin ilahi komedyası "Inferno"dan esinlenilerek çekilen sahnelerde evrensel müziğin özgürlükçü mottolarıyla uluslararası müzikal bir manifestoya imza atmış oldular.

Buray Kimdir?

Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Buray'ı daha sonra İngiltere'de University of Glamorgan'da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Buray müzik kariyerine Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan, İzel gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalışmıştır. 2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'da konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. Türkiye'ye yerleşen Buray, Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya'da Melbourne'daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk"ı 2015 yılında çıkardı. Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü. Buray kişisel olarak 2015 yılında çıkardığı "İstersen" şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında "Sen Sevda Mısın" şarkısını çıkaran Buray 2016 yılında "Kimsenin Suçu Yok" şarkısıyla müzik listelerinde başa oturmuştur. 2017 yılında "Sahiden" isimli albümüyle büyük yankı uyandırdı. 2018'de "Kehanet" albümüyle sevenlerine müzik şöleni sunan başarılı şarkıcı Son olarak çıkaran "Başka Hikayeler" albümüyle müzik listelerinde yerini alan Buray başarısına başarı katmaya devam etmektedir.

BURAY VE İLKAY SENCAN'DAN GLOBAL MANİFESTO

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Türkiye, Kıbrıs, Müzik, Buray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin BURAY VE İLKAY SENCAN'DAN GLOBAL MANİFESTO - Son Dakika Magazin


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