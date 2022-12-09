Oyuncu Ozan Güven, eski dostu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika
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Oyuncu Ozan Güven, eski dostu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı

10.12.2022 12:13

Eski sevgilisine şiddet iddiasıyla yargılanmaya başladıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren Ozan Güven, önceki akşam Kadıköy'de görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını görünce şaşıran oyuncu, "Cem Yılmaz sizi filmlere davet etmiyor mu?" sorusunu yanıtlamak istemedi.

Birçok projede rol ala ünlü oyuncu Ozan Güven, önceki gece Kadıköy Moda'da görüntülendi. Yol kenarında taksi bekleyen Güven, gazetecileri karşısında görünce "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek ufak bir sitemde bulundu.

CEM YILMAZ'LA İLGİLİ SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Tiyatrodan çıktığını söyleyen Ozan Güven, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu. Gazetecilerin, "Cem Yılmaz sizi filmlere dahil etmiyor diye mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım" diye yanıt veren oyuncu, Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayına da sessiz kaldı.

Ozan Güven, eski dostu Cem Yılmaz'la ilgili soruları yanıtsız bıraktı

30 DAKİKA TAKSİ BEKLEDİ

Güven, gazetecilerin poz isteğine "Çektin ya zaten!" diyerek kameraların kendisini çektiği anda yine de poz verdi. Yaklaşık 30 dakika taksi bekleyen oyuncu, sonunda gelen taksiye bindi ve oradan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin
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Ozan Güven, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ozan Güven, eski dostu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika

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