Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu söz yazarı ve besteci Burçin Birben oldu. Yazdığı şarkılar milyonlar dinlenen Birben, Ebru Gündeş'in seslendirdiği Saygılarımla şarkısının bilinmeyen hikayesini anlattı.

"ŞARKIYI İBLİSE İTHAFEN YAZDIM"

Programda aile yaşantısından kariyerine kadar birçok konuya değinen Birben, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Şarkılarını yazarken çok enteresan bir matematiğin var. Ebru Gündeş'e verdiğin Saygılarımla şarkısını kime yazdın?" sorusu üzerine "Bu işe aşkla başladığımda muhatap bulamadım. Bana bunu nasip eden varlığı muhatap alayım dedim. İblisin enerjisini merak ettim. Figüran değil önemli bir oyuncu. İblis bir emir kulu ve emri yerine getiriyor. Aslında bu saygın bir durum. Allah'tan habersiz hiç kimse bir şey yapamıyor. Herkesin bir misyonu olduğu gibi onun da bir misyonu var düşüncesiyle Saygılarımla şarkısını ona armağan etmiştim. Şarkıyı iblise yazdım yani. Bunu Ebru Gündeş'e söylemedim. Birkaç sene sonra sohbet esnasında bir şey sorduğunda bunu anlattım. O da duyunca çok şaşırdı" dedi.