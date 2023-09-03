Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikaha gelin ve damadın gözyaşları damga vurdu - Son Dakika

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikaha gelin ve damadın gözyaşları damga vurdu

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya\'da evlendi! Nikaha gelin ve damadın gözyaşları damga vurdu
Son Güncelleme: 03.09.2023 08:56

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da nikah masasına oturdu. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Burcu Esmersoy eşinin gözyaşlarını elleriyle silip onu öpücüklere boğdu.

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girdi. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar görenleri oldukça duygulandırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin salona girdikleri an olay oldu. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti. Ünlü çift salona girmeden birbirine bakarak ağlamaya başladı. Ünlü sunucu eşinin gözyaşlarını silip onu daha sonra tutkuyla öptü.

Burcu Esmersoy, Kendisinden 16 Yaş Küçük İş İnsanı Nazım Akmandil ile Evlendi
Burcu Esmersoy, Kendisinden 16 Yaş Küçük İş İnsanı Nazım Akmandil ile Evlendi
Burcu Esmersoy, Kendisinden 16 Yaş Küçük İş İnsanı Nazım Akmandil ile Evlendi
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Nazım Akmandil, Burcu Esmersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikaha gelin ve damadın gözyaşları damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikaha gelin ve damadın gözyaşları damga vurdu - Son Dakika
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