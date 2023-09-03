Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya\'da evlendi! Nikaha gelin ve damadın gözyaşları damga vurdu

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girdi. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar görenleri oldukça duygulandırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin salona girdikleri an olay oldu. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti. Ünlü çift salona girmeden birbirine bakarak ağlamaya başladı. Ünlü sunucu eşinin gözyaşlarını silip onu daha sonra tutkuyla öptü.