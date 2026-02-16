Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti - Son Dakika
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
16.02.2026 22:15
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan ettiMagazin dünyasının sessiz ve derinden ilerleyen çifti Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy, aşklarını ilk kez sosyal medya üzerinden ilan etti. Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaşınca ortalık alev aldı.İkiliden gelen romantik paylaşım, takipçilerini mest etti.

Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora cephesinden ilk sosyal medya hamlesi geldi. Malbora, Ulusoy ile romantik bir karesini paylaşarak ilişkideki ciddiyeti gözler önüne serdi.

AŞKIN İLK KARESİ SOSYAL MEDYADA

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamasıyla bilinen Çağatay Ulusoy, bu kuralını Aslıhan Malbora ile bozdu. Geçtiğimiz dakikalarda Malbora'nın Instagram hesabından paylaştığı, manzaraya karşı öpüştükleri romantik fotoğraf, kısa sürede milyonların gündemine oturdu. Sosyal medyada büyük dikkat çeken bu paylaşım, çiftin hayranları tarafından "aşkın ilanı" olarak yorumlandı.

"KÜBRA" SETİNDE BAŞLAYAN ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

İkilinin yolları, 2024 yılında dijital bir platformda yayınlanan "Kübra" dizisinin setinde kesişti. Rol arkadaşlığı zamanla derin bir aşka dönüşürken, ikilinin beraberliği ilk günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti

ULUSOY'UN EZBER BOZAN TAVRI

Kariyerine "Adını Feriha Koydum", "Medcezir", "İçerde" ve şimdilerde "Eşref Rüya" gibi başarılı projeler sığdıran Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile olan ilişkisinde sergilediği rahat tavırlarla dikkat çekiyor. Daha önce Malbora'nın tiyatro oyununu çiçeklerle izlemeye giden ve doğum gününde özel kutlamalar yapan ünlü oyuncunun, bu kez bir sosyal medya karesinde yer alması "işler ciddileşiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • özer bergin özer bergin:
    Sigara kötü bir alışkanlıktır,demedi deme. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti - Son Dakika
