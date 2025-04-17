Çağla Altunkaya'dan çok konuşulacak taklit! Derin Talu'yu ti'ye aldı - Son Dakika
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Çağla Altunkaya'dan çok konuşulacak taklit! Derin Talu'yu ti'ye aldı

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Sosyal medyada Türkçe ve İngilizce'yi karıştırarak konuşmasıyla eleştirilerin odağı haline gelen Derin Talu'ya, Ayça Çağla Altunkaya'dan esprili bir gönderme geldi. Sessiz ve sakin yaşam tarzıyla tanınan Altunkaya, Talu'nun sürekli ''Matcha'' sevgisinden bahsettiği bir videosunu taklit ederek, elinde çay bardağıyla ''Biz çaydan devam'' notunu düştü.

17.04.2025 12:14  Güncelleme: 12:19
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Son zamanlarda sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta sık sık paylaşım yapan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son birkaç haftadır sosyal medyanın gündeminde. İngilizce ile Türkçe'yi karıştırarak konuşması ve Türkçe kelimeleri yuvarlamasıyla büyük tepki topladı.

ESPRİLİ BİR DİLLE DALGA GEÇTİ

Bu tartışmalar devam ederken, gözlerden uzak bir yaşam süren ve sakin tavırlarıyla tanınan Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya, konuyla ilgili yaptığı esprili paylaşımıyla dikkat çekti. Altunkaya, Talu'nun sürekli "Matcha" içme sevgisinden bahsettiği bir videosunu ti'ye alarak kendi mizahi yorumunu ekledi. Elinde çay bardağıyla bir video çeken Altunkaya, Talu'nun "Guys, annem tatilde olduğu için Matcha içemiyorum. So sad" sözlerini taklit etti ve videoya "Biz çaydan devam" notunu ekledi. Altunkaya'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve pek çok kişi tarafından eğlenceli bulundu.

Çağla Altunkaya\'dan çok konuşulacak taklit! Derin Talu\'yu ti\'ye aldı
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Son Dakika Magazin Çağla Altunkaya'dan çok konuşulacak taklit! Derin Talu'yu ti'ye aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Bahattin Karakaş:
    Boş haberler yapmayın dedik ya her defasında uyarmak zorunda mıyız son dakika 27 0 Yanıtla
  • bjk1968:
    habere bak ya bu habermi ayip ya 7 0 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Boş iş bu yüzden sosyal medya kullanmıyorum en iyisi gerçek yaşam 6 0 Yanıtla
  • Hakan şen:
    boş haber yapma diyen de girmiş habere bakmış ve yorum yapmış mış ta mış 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çağla Altunkaya'dan çok konuşulacak taklit! Derin Talu'yu ti'ye aldı - Son Dakika
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