Çağla Şıkel, Yasemin Sakallıoğlu\'nun tiye aldığı videosuna cevap verdi

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye almıştı. Ünlü modelden Sakallıoğlu'na cevap geldi.

11 SAAT KULÜBEDE KALDI!

Ünlü isim, son olarak ise kendini Kırklareli'nde karanlık bir kulübeye kapatarak; yemek yemeyip, su içmemeden 11 saat boyunca orada kaldı.

Kulübeden çıktığı anları 4.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye aldığı bir video paylaştı.

CEVAP GECİKMEDİ!

Ünlü modelden Sakallıoğlu'nun videosuna cevap gecikmedi. Komedyenin paylaşımına yorum yapan Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

Çok tatlısın ya, izlerken kendimi koltuğa fırlattım!