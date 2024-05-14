Çağla Şıkel, Yasemin Sakallıoğlu'nun tiye aldığı videosuna cevap verdi - Son Dakika
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Çağla Şıkel, Yasemin Sakallıoğlu'nun tiye aldığı videosuna cevap verdi

Çağla Şıkel, Yasemin Sakallıoğlu\'nun tiye aldığı videosuna cevap verdi

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Çağla Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye aldığı bir video paylaştı. Şıkel ise Sakallıoğlu'nun videosuna cevap vererek, 'Çok tatlısın ya, izlerken kendimi koltuğa fırlattım!' dedi.

14.05.2024 13:09
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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye almıştı. Ünlü modelden Sakallıoğlu'na cevap geldi.

11 SAAT KULÜBEDE KALDI!

Ünlü isim, son olarak ise kendini Kırklareli'nde karanlık bir kulübeye kapatarak; yemek yemeyip, su içmemeden 11 saat boyunca orada kaldı.

İnzivadan çıktığı anları tiye almıştı Çağla Şıkelden Yasemin Sakallıoğluna cevap

Kulübeden çıktığı anları 4.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İnzivadan çıktığı anları tiye almıştı Çağla Şıkelden Yasemin Sakallıoğluna cevap

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye aldığı bir video paylaştı.

İnzivadan çıktığı anları tiye almıştı Çağla Şıkelden Yasemin Sakallıoğluna cevap

CEVAP GECİKMEDİ!

Ünlü modelden Sakallıoğlu'nun videosuna cevap gecikmedi. Komedyenin paylaşımına yorum yapan Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

Çok tatlısın ya, izlerken kendimi koltuğa fırlattım!

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Çağla Şıkel, Yasemin Sakallıoğlu'nun tiye aldığı videosuna cevap verdi - Son Dakika

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