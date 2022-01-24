Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı!

Teşkilat dizisinin yakışıklı ajanı Çağlar Ertuğrul bu kez komik paylaşımına dizideki rol arkadaşı Deniz Baysal'ı da kattı. İkili suratlarına bıyık yapıştırarak poz verdi. Ortaya çıkan komik fotoğraf iki oyuncunun hayranlarını da gülmekten kırdı geçirdi.

İKİLİ SET DIŞINDA DA EĞLENİYOR

İkilinin set dışında da çok iyi arkadaş oldukları gözden kaçmıyor. Ne kadar iyi arkadaş oldukları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara da yansıyor. Nitekim kısa süre önce Çağlar Ertuğrul yine yaptığı esprili bir paylaşımda Deniz Baysal'ı gülme krizine sokmuştu.

GURURLU EMLAKÇI POZU

Çağlar Ertuğrul dizi setinden Deniz Baysal ile fotoğrafını paylaşarak altına, 'Gururlu emlakçı pozu' notunu düşmüştü. Paylaşıma kayıtsız kalamayan Deniz Baysal fotoğrafı kendi instagram sayfasına da taşıyarak, 'Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz' yorumunu yapmıştı.