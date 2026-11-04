Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada

Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Çakallarla Dans, sekizinci filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. İlk kez 2010 yılında seyirciyle buluşan yapım, 16 yıldır devam eden macerasını yeni bir filmle sürdürüyor. Serinin değişmeyen oyuncuları Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu, bir kez daha aynı projede buluştu.

BU KEZ ALMANYA'DA MACERAYA ATILIYORLAR

Murat Şeker'in yönettiği "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması", ekibin Almanya'da başından geçen olayları konu alıyor. Kendilerini uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortasında bulan Çakallar, tehlikeli durumdan kurtulmaya çalışırken yine birbirinden komik olaylarla karşılaşıyor.

NUR SÜRER DE KADROYA KATILDI

Yeni filmin en dikkat çekici sürprizlerinden biri usta oyuncu Nur Sürer oldu. Filmde Yenge karakterini canlandıran Sürer, gala gecesinde yaptığı espriyle salondakileri güldürdü. Ünlü oyuncu, "Ben sinemaya Çakallarla Dans 8 ile başladım. Yeni keşfinizim" ifadelerini kullandı.

6 KASIM'DA VİZYONA GİRİYOR

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin'in rol aldığı film, 6 Kasım 2026'da sinemaseverlerle buluşacak. Böylece 2010 yılında başlayan Çakallarla Dans serisi, 16 yıl içinde sekiz filme ulaşmış olacak.