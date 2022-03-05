Çameli'nde çocuklar sinema keyfini yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çameli'nde çocuklar sinema keyfini yaşadı

05.03.2022 11:13
Çameli'nde çocuklar sinema keyfini yaşadı

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediyesi'nin çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği sinema günlerine katılan minikler, sinema keyfini birlikte yaşadı.

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediyesi'nin çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği sinema günlerine katılan minikler, sinema keyfini birlikte yaşadı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde her hafta Perşembe ve Cuma günleri çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği sinema günleri devam ediyor.

Sinema günlerinde dolup taşan Hayri Dev Kültür Merkezi, miniklere ve çocuklara özel sinema gösterimi ile devam etti. Mart ayı etkinlikleri kapsamında aileler çocuklarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Film sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar ve aileleri, etkinliği çok beğendiklerini belirtti.

Etkinliklerin devam edeceğini müjdeleyen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Her Hafta Perşembe ve Cuma günleri ücretsiz sinema etkinliklerimiz artarak devam edecek. Yaptığımız her projede olduğu gibi önceliğimiz en kıymetlilerimiz olan çocuklarımız olacak. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İlginin fazla olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Etkinliklere katılan tüm hemşehrilerime ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Çameli'nde çocuklar sinema keyfini yaşadı

YORUMLAR
500
Büyükşehir çiftçinin yanında Büyükşehir çiftçinin yanında Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Hayri Dev, Denizli, Sinema, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Çameli'nde çocuklar sinema keyfini yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çameli'nde çocuklar sinema keyfini yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement