Konserin sonunda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından grup adına Barış Yurtçu 'ya plaket takdim edilirken, Başkan Arslan, Çameli gençlerin Türkiye 'nin geleceği olduğunu belirtip onlar için en güzel çalışmaları ve hizmetleri vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Çameliler Kolpa ile coştu - Son Dakika

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