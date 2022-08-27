Çameliler Kolpa ile coştu - Son Dakika
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Çameliler Kolpa ile coştu

27.08.2022 13:17
Çameliler Kolpa ile coştu

Denizli Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahne alan Rock grubu Kolpa, Çamelilerle buluştu.

Denizli Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahne alan Rock grubu Kolpa, Çamelilerle buluştu.

8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festival çerçevesinden düzenlenen etkinlikler vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor. Etkinlik çerçevesinde konser öncesi ünlü sunucu ve şovmen Aysunum, cep telefonu ışıklarıyla alanı dolduran seyircilere yaptırdığı şovlarla renkli görüntüler oluşturdu. Çameli Otogarı alanında düzenlenen Kolpa konserine Çameli halkı yoğun ilgi gösterirken, Kolpa grubunun sahneye çıkmasıyla coşku doruğa çıktı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa grubu, birbirinden güzel şarkılarıyla gençlik konserine katılan 7'den 70'e herkesi coşturdu.

Konserin sonunda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından grup adına Barış Yurtçu'ya plaket takdim edilirken, Başkan Arslan, Çameli gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtip onlar için en güzel çalışmaları ve hizmetleri vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çameliler Kolpa ile coştu - Son Dakika

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