Can Tanrıyar'a Hakaret Eden Seren Serengil Ceza Aldı! - Son Dakika
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Can Tanrıyar'a Hakaret Eden Seren Serengil Ceza Aldı!

16.03.2022 23:04
Can Tanrıyar'a Hakaret Eden Seren Serengil Ceza Aldı!

Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, Serengil'e 4 bin 350 lira para cezasına hükmetti.

Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanık Seren Serengil'in cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Seren Serengil'in avukatı ise esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanında, mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında ağır eleştirilerde bulunduğunu ve paylaşımlarında 'hakaret' kastının olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme, sanık Seren Serengil'in 'hakaret' suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 4 bin 350 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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SEREN SERENGİL'E CAN TANRIYAR'A HAKARETTEN 4 BİN 350 TL ADLİ PARA CEZASI SEREN SERENGİL'E CAN TANRIYAR'A HAKARETTEN 4 BİN 350 TL ADLİ PARA CEZASI

Seren Serengil, Can Tanrıyar, Mahkeme, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Can Tanrıyar'a Hakaret Eden Seren Serengil Ceza Aldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Can Tanrıyar'a Hakaret Eden Seren Serengil Ceza Aldı! - Son Dakika
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