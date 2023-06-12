Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi takısıyla törene damga vurdu - Son Dakika
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Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi takısıyla törene damga vurdu

Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi takısıyla törene damga vurdu

12.06.2023 08:09

Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla hafızalara kazınan, şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Nikah şahitliğini Esra Erol ve eşi Ali Özbir'in yaptığı törende, Ali Özbir'in takı merasiminde yaptığı espriler herkesi güldürdü.

Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan, şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Toygar dün gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

"ALİ ABİ YAKIŞANI YAKTI, 5 TUR DÖNDÜK"

Çiftin nikah şahitliğini ise uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı. Eğlenceli kimliğiyle zaman zaman adından söz ettiren Özbir, takı töreninde de herkesi güldürdü. Erol'un eşi takı merasiminde yan yana dizdiği 100'lik para banknotunu gelin ve damadın üzerine taktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Caner Toygar "Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük" notunu yazarken görüntüde Esra Erol'un yan tarafta beklemesi de gözlerden kaçmadı.

Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu
Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu
Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu
Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi, takısıyla törene damga vurdu
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'Gelinim Olur musun' yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle dünyaevine giriyor 'Gelinim Olur musun' yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle dünyaevine giriyor

Ali Özbir, Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi takısıyla törene damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Caner Toygar evlendi! Esra Erol'un eşi takısıyla törene damga vurdu - Son Dakika
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