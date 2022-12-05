Müge Anlı'da çoklu ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Yayına çıkmama nedeni belli oldu - Son Dakika
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Müge Anlı'da çoklu ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Yayına çıkmama nedeni belli oldu

05.12.2022 12:32

Canlı yayındaki çoklu ilişki itirafıyla gündem olan Derya Yalçınkaya olayının Müge Anlı'da geçtiğimiz haftadan bu yana programda işlenmemesinin nedeni de belli oldu. Buna göre konuya savcılık tarafından yayın yasağı getirildiği ve araştırmanın bundan sonraki kısmının gizli bir şekilde yürütüleceği bildirildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana gelen Derya Yalçınkaya olayı kısa bir süre önce bir anda gündeme oturdu. Eşi Selim Yalçınkaya'nın katilinin araştırılması için ekrana çıkan Derya Yalçınkaya'nın canlı yayında eşiyle ilgili yaptığı çoklu ilişki itirafı herkesin ağzını açık bıraktı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Derya Yalçınkaya'nın özel görüntülerinin köydeki Ertuğrul adlı kişi tarafından yayıldığını iddiası herkesi şok ederken, geçtiğimiz haftadan bu yana programda işlenmeyen olayın neden sürdürülmediği belli oldu.

Çoklu ilişki itirafıyla gündeme gelen Derya Yalçınkaya'nın Müge Anlı'ya çıkmama nedeni belli oldu

SAVCILIK TARAFINDAN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Konunun ciddi şekilde gündem olmasının ardından adli makamların konuya el attığı ve araştırmanın bundan sonraki kısmının gizli şekilde yürütüleceği belirtildi. Getirilen yayın yasağı nedeniyle de Müge Anlı ve ekibi başka konulara yönelmek zorunda kaldı.

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Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

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