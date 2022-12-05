Müge Anlı'da çoklu ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Yayına çıkmama nedeni belli oldu

Yayınladığı videoyla BİM'in patronunu tehdit etti: Kimsin ulan, ekmeğini keserim senin

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana gelen Derya Yalçınkaya olayı kısa bir süre önce bir anda gündeme oturdu. Eşi Selim Yalçınkaya'nın katilinin araştırılması için ekrana çıkan Derya Yalçınkaya'nın canlı yayında eşiyle ilgili yaptığı çoklu ilişki itirafı herkesin ağzını açık bıraktı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Derya Yalçınkaya'nın özel görüntülerinin köydeki Ertuğrul adlı kişi tarafından yayıldığını iddiası herkesi şok ederken, geçtiğimiz haftadan bu yana programda işlenmeyen olayın neden sürdürülmediği belli oldu.

SAVCILIK TARAFINDAN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Konunun ciddi şekilde gündem olmasının ardından adli makamların konuya el attığı ve araştırmanın bundan sonraki kısmının gizli şekilde yürütüleceği belirtildi. Getirilen yayın yasağı nedeniyle de Müge Anlı ve ekibi başka konulara yönelmek zorunda kaldı.