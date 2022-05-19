Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu

19.05.2022 15:49

75. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler, kırmızı halıda şıklık yarışına girerken oyuncu Meryem Uzerli, özel tasarım kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

Her yıl Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali 75. kez görkemli törenle kapılarını açtı. Magazin dünyasının önemli isimleri de tüm gözlerin çevrildiği kırmızı halı da şıklık yarışına girdi.

DURU GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesiyle damga vurduğu festivale Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli de katıldı. 38 yaşındaki başarılı oyuncu törenin ilk gününde Yanina Yulia imzalı mor, mavi ve beyaz renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Kabarık kol detayı ve fiyonkla dikkat çeken Uzerli, sade saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti.

KIRMIZI HALI POZLARINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde ise siyah kabarık kol ve etek detaylı bir elbise giydi. Oyuncu, uzun kuyruklu elbisesiyle kırmızı halıda verdiği pozlarını 7,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

İşte Meryem Uzerli'nin paylaştığı kırmızı halı fotoğrafları...

Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor
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Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu - Son Dakika
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