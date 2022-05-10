Son olarak projeleriyle dikkat çeken genç aranjör ve DJ Mahmut Görgen'le bir araya gelen Cansever, "Özür Diliyorum" isimli şarkısının aranjesini Görgen'e emanet etti. Mahmut Görgen Deep House tarzıyla yeniden aranje ettiği ve farklı bir yorum kattığı şarkıyla ilgili olarak; "Cansever ablayla böyle bir projede yer almak benim için gurur verici. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Özür Diliyorum projesinin özellikle gençler tarafından da sevileceğinden eminim. Yaz için Cansever ablamla güzel bir hit yaptık, artık müzikseverlere emanet" ifadelerine yer verdi.

Cansever ise: "Ben bugüne kadar kıyafetlerimle değil hep sesimle hayranlarımla buluştum. 7'den 77'ye her insana hitap edecek şarkılar üretmeye çalışıyorum, müzik sektöründeki farklı tarzları sürekli takip ediyorum. Mahmut kardeşimin başarılı işlerine tanık oldum ve bu şarkımı kendisine emanet ettim, harika bir iş çıkardı. Dinleyenlerin hayran kalacağına eminim." şeklinde konuştu.

Söz ve müziğinde Cansever, aranjesinde ise Mahmut Görgen imzası taşıyan "Özür Diliyorum" isimli şarkı 10 Mayıs'ta Warble Medya etiketiyle tüm dijital platformlarda, video klibiyle de Netd youtube kanalında müzikseverlerle buluşuyor.