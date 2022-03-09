Cansu Dere'den Bomba Gelişme! - Son Dakika

Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu'nun yönettiği dünyanın en büyük dijital platformlarından Disney Plus, sektördeki taşları yerinden oynatmaya geliyor. Dizi ve film piyasasının gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan platform, peş peşe ülkemizin en büyük star oyuncularıyla anlaşmalar yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus son olarak Türkiye'nin ünü dünyaya yayılan, rol aldığı diziler izlenme rekoru kıran, güzeller güzeli bir ismiyle el sıkıştı; Cansu Dere… Sadakatsiz dizisi sezon sonu ekrana veda edecek olan Dere, yeni projesini platform için çekecek.

Öte yandan Disney Plus'ın şimdiye kadar anlaşma yaptığı star isim sayısı 15… Bu isimler arasında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Deniz, Hande Erçel ve Demet Özdemir gibi isimler var. Haziran başında yayında olması planlanan platformun sektördeki flaş hamleleri hız kesmeden devam edecek.